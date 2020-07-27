MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Adalet Bakanlığı duyurdu! Tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi
ABONE OL
27.07.2020 - 11:54 | | İHA

Adalet Bakanlığı duyurdu! Tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak. 1-10 Ağustos ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında tutuklu ve hükümlüler korona virüs önlemleri kapsamında birinci dereceden akrabalarından iki kişiyle kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanlığı duyurdu! Tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi

Adalet Bakanlığı'ndan ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi geldi. Bakanlık, Koranavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde mahkumlarla aileleri buluşturma kararı aldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular koronavirüs önlemleri kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden iki kişiyle iki kez kapalı görüş yapabilecek. Görüşlerin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Mahkumlara ziyaret sırasında getirilen hediyeler 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı belirtisi olan tutuklu ve hükümlülere görüş izni verilmeyecek. Yapılacak görüşmelerin ardından kapalı görüş alanı en az 15 dakika süreyle havalandırılacak ve zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek. Ceza infaz kurumlarına girişlerde ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Giriş ve çıkışlarda kapı önlerinde mesafe kurallarına uyulması ve yoğunluğun önlemesini için tedbir alınacak.

Serinlemek için gölete giren ikizlerden biri boğuldu, diğeri son anda kurtuldu!Bursa'nın Keles ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri boğuldu diğeri vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? İşkur başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? İşkur başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

2020 YKS Sayısal bölümler (dört yıllık) taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu? YKS Üniversite dört yıllık Sayısal bölüm taban puanları...

2020 YKS Sayısal bölümler (dört yıllık) taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu? YKS Üniversite dört yıllık Sayısal bölüm taban puanları...

Sıradaki Haber