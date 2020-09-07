Adıgüzel’in testi pozitif çıktı

35 yaşındaki Adıgüzel, dün, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Adıgüzel açıklamasında, “Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs riskine karşı bir süredir ek tedbirlerin alındığı CHP’de, bugün yapılacak MYK ve yarınki PM toplantısının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi. Partinin perşembe günkü il başkanları toplantısı ve 9 Eylül’deki kuruluş yıl dönümü töreni için ise henüz yeni bir tedbir alınmadı. Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda, açık havada yapılacak kuruluş yıl dönümü etkinliği için yaklaşık bin kişi davet edildi. Davetiyeler internet üzerinden gönderildi.