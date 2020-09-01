Adıyaman’da türbe bekçisi, ayağından vuruldu!

Olay, öğle saatlerinde, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Restorasyonu sürdürülen Yedi Kardeşler Türbesi'nde bekçi olarak görev yapan Ahmet Alkayış, kimliği belirsiz kişi tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla ayağından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Ahmet Alkayış’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.