‘Afrika kıtasına destek vermeye devam edeceğiz’

Çavuşoğlu, “Türkiye olarak temennimiz, Afrika kıtasının istikrarı, güvenliğidir ve kalkınmasının artmasıdır. Bu anlamda da desteğimiz devam edecek” değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, 1 Kasım’da Azerbaycan’a yaptığı ziyarete ilişkin ise, “Azerbaycan’ın haklı davasında, Azerbaycan’ın yanındayız ve bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov’la görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) doğrudan Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev’le görüşüyor. İlgili arkadaşlarımız muhataplarıyla temas halinde. Azerbaycan hukuken de ahlaken de haklıdır” dedi.