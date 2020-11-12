‘Ağaçlarımızı kesip yerine bina yapmayın’

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle dün saat 11.11’de Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak fidan dikildi. İstanbul’da 9 ilçede gerçekleşen fidan dikimlerinden biri de Arnavutköy Tayakadın’da yapıldı. Törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toprağa ladin fidanı dikerek, “81 ilimizde, 922 ilçemizde ve güzeller güzeli İstanbul’umuzda aynı anda milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor, ‘Bugün fidan, yarın nefes’ diyoruz. Ağaçlandırma gününü; biz başlattık, artık dünya kutluyor. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için başlatılan kampanyamız, bu yıl 30’u aşkın ülkede sahiplenilen küresel bir seferberliğe dönüştü” diye konuştu.



Hedefin her vatandaşa bir ağaç düşecek şekilde 83 milyon fidanı sahiplendirmek olduğunu belirten Yerlikaya “Bugüne kadar ülkemizde hedeflenen miktarın yüzde 28’i olan 23 milyon 537 bin fidan sayısına ulaşıldı” dedi.



‘Kesmesinler’



Etkinliğine katılan 10 yaşındaki İremsu Çelik de, “Fidanlarımızı diktik, umarım hepsi büyüyecek, ağaç olacak. Ağaçlarımızı bizim ciğerlerimiz, yaşam kaynağımız. Ağaçlarımızı kesen, onların yerine binalar yapanlar var. Yapmasınlar, kesmesinler” ifadelerini kullandı.