30.08.2020 - 07:00 | | Ağrı AA
Ağrı’dan acı haber: 2 şehit
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırından sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada uzman çavuşlar Ceyhun Arslantürk ile İdris Şahin şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yapılan açıklamada, teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA, SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.
Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk şehadet haberi, Ordu’nun Perşembe ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Bekâr olan Arslantürk’ün 2 kız kardeşi olduğu öğrenildi. Öte yandan Ordu’nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak da, 27 Ağustos’ta Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemesinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü.
Şehit İdris Şahin’in ise Mersin’in Toroslar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.