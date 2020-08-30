Ağrı’dan acı haber: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yapılan açıklamada, teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA, SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.



Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk şehadet haberi, Ordu’nun Perşembe ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Bekâr olan Arslantürk’ün 2 kız kardeşi olduğu öğrenildi. Öte yandan Ordu’nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak da, 27 Ağustos’ta Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemesinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü.



Şehit İdris Şahin’in ise Mersin’in Toroslar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.