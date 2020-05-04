Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Halkların Demokratik Partisi,(HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, demokratik tutumu nedeniyle eleştirdiği partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan Ahmet Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hâkim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona sonrası Türkiye'nin mayıs ayı normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjdeyi verdi. Normalleşme planına göre 11 Mayıs tarihinde berber, kuaför, güzellik salonu ve AVM'ler açılacak. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği sınav tarihi de belli oldu. YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak.