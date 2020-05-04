Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Halkların Demokratik Partisi,(HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, demokratik tutumu nedeniyle eleştirdiği partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan Ahmet Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hâkim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" dedi.