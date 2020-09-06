Aile Bakanlığı’ndan, ‘Aile Dostu Medya’

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda, TV ve sosyal medyanın toplumun her kesimini etkilediği, fertlerin alışkanlıklarını belirlediği, mahremiyet algısını değiştirmesi sebebiyle çeşitli kaygılara neden olduğu ifade edildi. Bu nedenlerle, medyanın aile yapısı üzerinde olumsuz etkilerinin önlenmesi ile aileye yönelik olumlu etkileri bulunacak yayım ve içeriklerin teşvik edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Şiddet içermeyecek

Toplantıda, medyanın kapsamı ve herhangi bir medya yapımının Aile Dostu olması için bulundurması gereken genel kriterler de değerlendirildi. Aile Dostu yayınlar içerisinde “film, dizi, çizgi film, reklamlar, TV yapım ve programlar ile sosyal medya yapımları” yer alacak. Ailenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak olan Aile Dostu Medya kampanyası ile yapımların “fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet öğeleri içermemesine” dikkat edilecek. Ayrıca, yapımların aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik etmesi, aile içi iletişimi güçlendirmesi de hedefleniyor.