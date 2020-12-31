Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işitme engelliler için iş birliği yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında "Türk İşaret Dili" çalışmaları iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuk, üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli vatandaşlardan oluştuğuna dikkati çekerek, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve hakları konusunda son 18 yılda birçok çalışmaya imza atıldığını belirtti.

2015'te çıkarılan Engelliler Kanunu ile hukuki altyapının oluşturulduğunu, Türkiye'nin BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ilk ülkelerden biri olduğunu dile getiren Selçuk, hem kuruluş hem de evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını ve bu süreçte aile odaklı bir yaklaşımla ilerlediklerini ifade etti.

Engelli hibe desteği için 100 milyon liraya yakın kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, yarım milyonu aşkın vatandaşa evde bakım hizmeti ve yardımının sağlandığını belirterek, ailelerin güvenilir yer ihtiyacını karşılamak amacıyla engelli vatandaşları bir yıl içinde 45 güne kadar kuruluşlarda geçici misafir ettiklerini, halihazırda 124 olan gündüzlü bakım merkezi sayısını 2021'de daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şu anda 386 bakım merkezinde yaklaşık 29 bin engelliye hizmet verildiğini söyleyen Selçuk, engellilerin tıbbi cihaz ve ilaçları dahil tüm tedavi masraflarının Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılandığını, ​​​​​​​ayrıca geçen yıl Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nun (ÇÖZGER) yeniden düzenlendiğini, engelli vatandaşların artık farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almak zorunda kalmadığını anlattı.

Raporların elektronik ortamdaki entegrasyonunun da Sağlık Bakanlığı ile peyderpey tamamlanmaya devam edildiğini belirten Selçuk, engelli hibe desteklerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Engelli hibe desteğimizin miktarı 50 bin liraydı. Bu sene bunu 65 bin liraya çıkardık. Şu ana kadar da 100 milyon liraya yakın kaynak aktardık. İstiyoruz ki engelli kardeşlerimiz sadece kamu veya özel sektörde değil kendi işlerini de kurabilsinler. Bu desteği üniversitemiz aracılığıyla da tanıtabilirsek ve daha fazla engelli kardeşimizin girişimci olmasına vesile olursak çok mutlu olacağız."

Kamuda engelli atamaları

Bakan Selçuk, kamuda çalışan engelli sayısının 2002'ye kıyasla 10 kat artarak 57 bin 809 ulaştığına dikkati çekerek, "Ocak ayı içinde, yeni yılda bir atama daha gerçekleştireceğiz. Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Engelli vatandaşların İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlandırıldığını, hibe destekleri sağlandığını, korumalı iş yerleri desteklenerek engellilerin özel sektörde daha fazla istihdam edilmesine aracı olunduğunu dile getiren Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda yürütülen bazı çalışmaların salgın sebebiyle çevrim içi düzenlendiğini ama 2021'de de bu çalışmalara devam edileceğini belirten Selçuk, dört ana başlıkta verilecek Erişilebilirlik Ödülleri'ne de hem başvuru hem de oylama anlamında çok güzel bir ilginin oluştuğunu ifade etti.

Selçuk, TSE iş birliğinde erişilebilirlik standartlarının oluşturulmasına ilişkin sürecin de tamamlandığını, gelecek dönem engellilerle ilgili kapsamlı bir vizyon belgesinin oluşturulacağını söyledi.

Protokolle farklı alanlarda Türk İşaret Dili terminolojisi geliştirilecek

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanların hayatlarında yol açtığı kısıtlama, sosyal mesafe gibi değişimlere dikkati çekerek, işaret dilinin ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

Bakanlık olarak Türk İşaret Dili'nin kullanılması ve daha da yaygınlaşmasına yönelik yapılan yönetmelik çalışması, Türk İşaret Dili Sözlüğü gibi uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Selçuk, şu anda Bakanlık bünyesinde 55 Türk İşaret Dili tercümanının görev yaptığını bildirdi.

Selçuk, Türkiye çapındaki Türk İşaret Dili tercümanı sayısının artmasının önemine işaret ederek, Ankara Üniversitesi ile tercüman olmayan illerde tercüman yetiştirilmesi ve Türk İşaret Dili'nin daha da yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

İşitme engellilerin sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla görevlendirilen Türk İşaret Dili tercümanlarının şimdiye kadar 20 bin vatandaşa hizmet sunduğunu dile getiren Selçuk, işitme cihazları için sağlanan desteğin de 2019'dan itibaren yüzde 30 oranında artırıldığına dikkati çekti.

Bakan Selçuk, engellilerin her daim yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "İmzalayacağımız bu protokolle temel hedefimiz, Türk İşaret Dili üzerine çalışmalar yaparak, sağlık, hukuk, eğitim gibi farklı alanlarda terminoloji geliştirmek. Aynı zamanda bu alanda yetişmiş insan kaynağı sağlamak ve toplumsal farkındalığa katkı sunacak çeşitli etkinlikler de gerçekleştireceğiz." dedi.

Engelsiz üniversite

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversitenin 19 fakülte, 14 enstitü, 12 meslek yüksek okulu, 45 araştırma ve uygulama merkezi, 70 bin civarında öğrenci ve 12 bin civarındaki idari ve akademik personelle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu ve "engelsiz üniversite" anlamında önemli adımlar attığını söyledi.

Ünüvar, protokolle Bakanlık ve üniversite arasındaki iş birliğinin daha da ileri bir noktaya taşınacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Rektör Ünüvar ile Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç tarafından "Türk İşaret Dili" çalışmaları ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.