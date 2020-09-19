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19.09.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

AK Parti 1 milyon yeni üye hedefi koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 8 ayda yapılan kampanyalarla partinin üye sayısının 600 bin kişi daha arttığını söyleyerek, sene sonuna kadar bu rakamın 1 milyona ulaştırılmasını istedi.

AK Parti 1 milyon yeni üye hedefi koydu
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

 

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, önceki gün Erdoğan başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı. Erdoğan, partinin üye çalışmalarıyla ilgili son rakamları paylaştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Teşkilatı’na üye olan 106 bin 155 kişiyle birlikte son 8 ayda partinin 601 bin yeni üye kazandığını kaydeden Erdoğan, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyona ulaşması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Erdoğan, partiye yeni üye olan 18-25 yaş arası 300 bini aşkın gençle birlikte gençlik yapılanmasının 1.5 milyon üyeyi bulduğuna işaret etti.

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