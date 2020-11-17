MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti 10 ilde kongresini yaptı
ABONE OL
17.11.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

AK Parti 10 ilde kongresini yaptı

AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrelerle birlikte 10 ilde olağan kongre süreçlerini tamamladı.

AK Parti 10 ilde kongresini yaptı
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Ankara’nın tüm ilçelerinde başkan seçimleri önceki gün yapılan iki ilçe kongresiyle sona ererken; İstanbul’da sekiz ilçede yeni yönetimler belli oldu. 30 Ekim’de yaşanan büyük İzmir depremi ile ara verilen İzmir kongreleri için ise yeniden tarih belirlendi. İzmir ilçe kongreleri 21 Kasım’da Narlıdere’den başlayacak. Başkent Ankara’da ilçe kongreleri tamamlanırken 25 ilçenin sadece dördünde başkan değişikliği oldu. İstanbul’da ise Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane, Beykoz, Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ve Ümraniye kongreleri sona erdi eski başkanlarla devam kararı verildi. Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çekmeköy, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Tuzla ve Üsküdar’da ise başkanların değişeceği kesinleşti ancak yeni isimler için temayül yoklamaları sürüyor.

Bir başkan değişti

Öte yandan AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrelerle birlikte 10 ilde olağan kongre süreçlerini tamamladı. Bu illerin sekindeki kongrelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılarak teşkilata mesajlarını iletti. Şimdiye kadar gerçekleşen Şırnak, Kayseri, Malatya, Van, Samsun, Kocaeli, Tekirdağ, Kars ve Karaman kongrelerinde mevcut il başkanları yeniden seçilirken, yalnızca Kahramanmaraş’ta başkan değişti.

Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin ettiSivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Sıradaki Haber