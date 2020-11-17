AK Parti 10 ilde kongresini yaptı

Ankara’nın tüm ilçelerinde başkan seçimleri önceki gün yapılan iki ilçe kongresiyle sona ererken; İstanbul’da sekiz ilçede yeni yönetimler belli oldu. 30 Ekim’de yaşanan büyük İzmir depremi ile ara verilen İzmir kongreleri için ise yeniden tarih belirlendi. İzmir ilçe kongreleri 21 Kasım’da Narlıdere’den başlayacak. Başkent Ankara’da ilçe kongreleri tamamlanırken 25 ilçenin sadece dördünde başkan değişikliği oldu. İstanbul’da ise Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane, Beykoz, Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ve Ümraniye kongreleri sona erdi eski başkanlarla devam kararı verildi. Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çekmeköy, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Tuzla ve Üsküdar’da ise başkanların değişeceği kesinleşti ancak yeni isimler için temayül yoklamaları sürüyor.

Bir başkan değişti

Öte yandan AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrelerle birlikte 10 ilde olağan kongre süreçlerini tamamladı. Bu illerin sekindeki kongrelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılarak teşkilata mesajlarını iletti. Şimdiye kadar gerçekleşen Şırnak, Kayseri, Malatya, Van, Samsun, Kocaeli, Tekirdağ, Kars ve Karaman kongrelerinde mevcut il başkanları yeniden seçilirken, yalnızca Kahramanmaraş’ta başkan değişti.