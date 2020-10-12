12.10.2020 - 07:00 |
AK Parti 7 ay sonra grup toplantısı yapacak
Türkiye’de ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü dönemde grup toplantılarını askıya alan AK Parti Grubu, 7 ay sonra bir araya gelecek.
En son geçtiğimiz martta yapılan AK Parti Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılacak. Toplantıya ziyaretçi kabul edilmeyecek; yalnızca milletvekilleri katılabilecek.
Meclis, bu hafta tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesini, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ile satışının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine alınmasını da içeren kanun teklifi üzerinde mesai yapacak.
Azerbaycan halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajErmenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.