AK Parti, Ankara il kongresine hazır

AK Parti Ankara 7'nci Olağan İl Kongresi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan ve ilçe başkanları, kongre öncesi salonda incelemede bulundu. Parti bayraklarıyla donatılan salon, yarınki kongreye hazır hale getirildi.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Başkanı Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın fiziken katılacağı; maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun bir şekilde sosyal mesafeli bir kongre gerçekleştireceğiz. Ankara teşkilatımızla cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. 7'nci Olağan Kongremizde yeni bir tazelenme, yeni bir birliktelik olacak inşallah. 2023'ün Ankara'daki teşkilat kadroları oluşacak" dedi.
Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.