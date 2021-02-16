AK Parti, Ankara il kongresine hazır

AK Parti Ankara 7'nci Olağan İl Kongresi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan ve ilçe başkanları, kongre öncesi salonda incelemede bulundu. Parti bayraklarıyla donatılan salon, yarınki kongreye hazır hale getirildi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Başkanı Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın fiziken katılacağı; maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun bir şekilde sosyal mesafeli bir kongre gerçekleştireceğiz. Ankara teşkilatımızla cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. 7'nci Olağan Kongremizde yeni bir tazelenme, yeni bir birliktelik olacak inşallah. 2023'ün Ankara'daki teşkilat kadroları oluşacak" dedi.