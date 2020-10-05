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05.10.2020 - 12:13 | | AA

AK Parti Bilgili'den yangın bölgesine ziyaret

AK Parti Adana Kozan İlçe Başkan Yusuf Bilgili, 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Bilgili'den yangın bölgesine ziyaret

Bilgili, yönetim kurulu üyeleriyle, yangın bölgesindeki evleri ziyaret ederek Acaryayla Mahallesi'ndeki kahvede muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşları yardımlar ve verilen hibeler hakkında bilgilendiren Bilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile bölgede yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bilgili, ilk etapta hasar durumuna göre 17 bin TL devletin karşılıksız nakdi yardım yaptığını belirtti.

Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) tarafından köyde ikamet eden evi ve ahırı yananlara yüzde 90'ı hibe olacak şekilde kredi verileceğini aktaran Bilgili, AFAD tarafından da 20 yıl vadeli faizsiz 2 yıl sonra ödemeli kredi imkanı sunulduğunu belirtti.

AK Parti Bilgiliden yangın bölgesine ziyaret

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