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12.11.2020 - 10:29 |

AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dün yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp, aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kuralarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz."

Koronavirüs aşısını deneyen profesörden canlı yayında flaş açıklamalarDünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de KORONA-VAC aşısı deneniyor. Aşı denemelerine gönüllü olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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