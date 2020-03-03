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03.03.2020 - 19:57 | | AA

AK Parti Çelik'ten AB'ye 'Yunanistan' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi." ifadesini kullandı.

AK Parti Çelik'ten AB'ye 'Yunanistan' tepkisi

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz." diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu, böylesine insanlık karşıtı bir bencilliğin görülmediğini bildirdi.

AB yetkililerinin en sevdiği kelimenin "itidal" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü. Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi.

Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar. Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz."

Hatay'daki ABD heyetinden açıklamaABD'li yetkililer, Türk askerinin Suriye'deki krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin ABD ve NATO'dan bulunduğu taleplerin değerlendirildiğini bildirdi.
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