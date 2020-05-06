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06.05.2020 - 12:34 | | ANKARA Milliyet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Pazartesi ferahlatıcı karar çıkar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çay toplanması ve çay fiyatı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “Kabine toplantısında hem çay fiyatı hem çay tahsilatı yapmak üzere müstahsilin çay hasadına dönüşüyle alakalı bir karar çıkar. Yani gitme arzularını çok doğal karşılıyorum ama bu koronavirüsün üzüntüye sevk edecek bir sonuca yol açmaması konusunda da büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Bu konuyla alakalı önümüzdeki Pazartesi günü inşallah ferahlatıcı bir karar çıkar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Pazartesi ferahlatıcı karar çıkar'

Yazıcı Çay TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, şunları kaydetti:

NİSPİ ESAS OLMALI: (Baro ve tabip odaları düzenlemesi) Bu konu yıllardır tartışılan bir konu. Avukatlık yaptığımız zamanlarda hatta belki ondan da önce bu meslek odalarının seçim şekli hep tartışılır. Baroya kayıtlı avukat sayısının 1000 tane olduğunu varsayalım birisi 499 rey aldı, diğeri de 501 aldı. Bütün yönetim kurulunu 501 alan oluşturuyor. Ya başkan var zaten, başkan adayı tek dereceli seçiliyor. Yönetim kurulu üyeleri 'nispi esasa' göre belirlensin, yani illerin milletvekili dağılımı nasıl partiler arasında nispi esasa göre belirleniyorsa Baroların, tabip odalarının, buna benzer oda ve kuruluşların yönetim kurulları 'çoğunluk' esasına göre değil, 'nispi esasa' göre belirlensin, katılımcılık olsun, çoğulculuk olsun. Yıllardır tartışılan bu sorunu çözmek gerekir. Bakın yeminli mali müşavirler, mali müşavirler oda seçimleri bu söylediğim yönteme göre yapılıyor, onu da üç dört yıl önce değiştirdik. Nispi usule göre yönetim kurulları oluşuyor ve farklı kesimlerin görüşünü ifade edecek temsilciler de yönetim kurullarında yer alıyor. Bu, demokratik bir gelişmedir.

TİTİZ OLMALILAR: (CHP ile darbe polemiği) Özellikle CHP sözcülerinin darbe anlamına gelecek sözcükleri kullanma konusunda çok daha hassas, titiz olmaları gerekiyor. Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir parti darbeyi ima edecek sözlü söylem, yaklaşım içerisinde olamaz. Ama CHP'nin bir il başkanı, 'Bunlar gidecek ama seçimle, ama başka yolla.' Ne demek başka yol? Bunu söyleme lüksü yok. Bunu söylediği zaman da, bunu söyleyene karşı 'sen darbeden yanasın'a müstahak hale geliyor.

FERAHLATICI KARAR ÇIKAR: (Çay toplama ve çay fiyatı tartışmaları) Haftaya bir aksilik olmazsa kabine toplantısında hem çay fiyatı hem çay tahsilatı yapmak üzere müstahsilin çay hasadına dönüşüyle alakalı bir karar çıkar. Yani gitme arzularını çok doğal karşılıyorum ama bu koronavirüsün üzüntüye sevk edecek bir sonuca yol açmaması konusunda da büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Bu konuyla alakalı önümüzdeki Pazartesi günü inşallah ferahlatıcı bir karar çıkar. Karar, dönüş yönünde olur veya olmaz, o ayrı bir konu. Biz, hiçbir vatandaşımızı sebep yokken, gerekli olmadığı halde zora sokacak bir davranış içerisinde asla olmayız ama sağlığımız her şeyin önündedir. İnşallah uygun da bir fiyat çıkar, ki bizim fiyat politikamız aşağı yukarı belli, enflasyonun altında hiçbir zaman müstahsilimizi ezdirmedik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında bir karara dönüşecek, o kararı da inşallah hemşerilerimizle paylaşacağız. Hiç tedirgin olmasınlar. Sükûnetle, suhuletle takip etsin, beklesinler. İnşallah bir çözüm, değişik faktörleri de dikkate almak suretiyle hayırlı bir karar alacağız. En rasyonel karar neyse onu alacağız.

Yıllarca izini sürdüğü dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldıBursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi Enver Narlı'nın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Ünlü, mutlu sona ulaştı.
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