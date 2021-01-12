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12.01.2021 - 16:03 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu kınadı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu kınadı!

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cümle alemin nasıl CHP Genel Başkanı olduğunu bildiği Kemal  Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli  irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle  kınıyoruz. Sözde Genel Başkan'a tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri  dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gereken  saygıya azami riayet göstermesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini en yüksek mertebede koruyan  Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyen bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara  şikayet ettiğini, onlardan aman dilediğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye  siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara  sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu  millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir."

 

 

 

 

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