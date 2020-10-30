MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında'
ABONE OL
30.10.2020 - 19:03 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'deki depreme ilişkin tüm kurumların görevleri başında, halkın yanında olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında'

Kurtulmuş, Twitter hesabından, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depreme ilişkin açıklamasında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin tüm kurumları görevleri başında halkımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Denizde girdap oluştuİzmir'de meydana gelen depremin ardından oluşan girdap vatandaşların kamerasına yansıdı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de deprem sonrası araç girişine kısıtlama

İzmir'de deprem sonrası araç girişine kısıtlama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika 30 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı-bugünkü durum! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika 30 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı-bugünkü durum! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber