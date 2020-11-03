MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı
ABONE OL
03.11.2020 - 08:57 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırılara ilişkin taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörün kanlı yüzünü Avusturya'da gösterdiğini bildirdi.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Viyana'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz. Avusturya halkının başı sağ olsun. Dini, dili, milliyeti ne olursa olsun terör, insanlık suçudur. Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Dünyayı teröristlerin arkasındaki karanlık odaklara karşı birlik olmaya davet eden Kurtulmuş, "Tüm dünyayı, insanlığı hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında 'ama', 'fakat' demeden sadece teröristlere değil onların arkasındaki karanlık odaklara karşı da birlik olmaya davet ediyoruz." mesajını paylaştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Viyana'da saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana’da sahte içki üretilen eve operasyon!

Adana’da sahte içki üretilen eve operasyon!

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu

Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu

Sıradaki Haber