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20.07.2020 - 14:01 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutlayan Kurtulmuş, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuştan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

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