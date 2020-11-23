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23.11.2020 - 15:46 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan korsan müdahaleye tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan korsan müdahaleye tepki

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuştan korsan müdahaleye tepki

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