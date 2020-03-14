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14.03.2020 - 12:58 | | AA

AK Parti Genel Merkezi corona virüse karşı dezenfekte edildi

AK Parti Genel Merkezi'nde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

AK Parti Genel Merkezi corona virüse karşı dezenfekte edildi

Türkiye'de Corona virüs vakasının görülmesinin ardından, AK Parti'de de tedbirler alınmaya başlandı.

Bu kapsamda, özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce AK Parti Genel Merkezi'nde çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Gazetecilere de temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı.

Dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak süreceği ve binanın ortak alanlarına sıvı el dezenfektanları yerleştirileceği belirtildi.

AK Parti Genel Merkez Binası'na ayrıca Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.

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