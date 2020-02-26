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26.02.2020 - 11:07 | | DHA

AK Parti Grubu'ndan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.

AK Parti Grubu'ndan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletilecek.

 

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