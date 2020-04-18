18.04.2020 - 10:29 |
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin CNN TÜRK'te
CNN TÜRK ekranlarında Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuk oldu. Zengin, "İnfaz yasası meselesinde insanlarımızın vicdanının rahat olması, bu bizim için çok önemli. Terör suçları,kasten adam öldürme,uyuşturucu, cinsel saldırı tamamen kapsam dışı kaldı." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başları:
İnfaz yasası meselesinde insanlarımızın vicdanının rahat olması, bu bizim için çok önemli. Terör suçları, kasten adam öldürme,uyuşturucu, cinsel saldırı tamamen kapsam dışı kaldı. Hayati meseleleri sosyal medyadan tartışmayalım. Evlilik yaşı 14'e mi çekiliyor diye tartışmalar var. Yaklaşık 300 genç insan var, bunlar zamanında erken yaşta evlenmişler ama şimdi evlilik yaşındalar ve bu genç insanların yaklaşık 500 evladı var. Bu konuyu Meclis'te ortaklaşarak yapmak lazım. İnfaz yasasına bunu koyamazdık, yokken bile bu kadar tartışılıyor.
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