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15.11.2020 - 18:57 | | AA-DHA

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in koronavirüs testi pozitif çıktı

 

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ellibeş'in eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslı olarak yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahat ettiği, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Kasım'da gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresine katılamadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş'in yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahati devam ederken testleri düzenli şekilde yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan testleri negatif seyrederken bugün yapılan son testi maalesef pozitif olarak çıkmıştır. İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ile eşi Feriha Hanım’ın sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtmek isteriz. Ancak tüm Kovid-19 virüsü bulaşan vatandaşlarımız gibi tedavi süreci başlamıştır. Bu süreçte yönetim kurulumuz öncülüğünde teşkilat çalışmalarımız aksamadan devam edecektir. İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ve bütün Kovid-19 tedavisi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diler, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz."

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 15 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var." dedi.
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