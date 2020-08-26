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26.08.2020 - 10:46 | | AA

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan büyükşehir belediyesine 'HDP kadrolaşması' tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi HDP'nin kadro konusunda taleplerini karşılamaktan başka hiçbir iş yapamaz oldu. PKK'ya yardım yapmaktan yargılanan ve ceza alan isimler İzmir Büyükşehir Belediyesinden ihale alır noktada." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan büyükşehir belediyesine 'HDP kadrolaşması' tepkisi

Kaya, Güzelbahçe ilçesi ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin bir çok sorunla uğraştığını söyledi.

Körfezde yaşanan koku sorununa değinen Kaya, "İlçe ziyaretlerimizde görüyoruz. Gaziemir'de kanalizasyonlar açıktan akıyor. Koku nedeniyle kent yaşanmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi bu konuda değişik açıklamalar yapıyor. Tunç (Soyer) Bey de 2019 yerel seçimleri öncesi körfezin koktuğunu kabul etmişti. Bu şekilde beyanatları vardı ama 1,5 yıl boyunca bu konuda bir yatırım yapmadı. İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından dolayı maskelerle dolaşıyoruz, alt yapı eksikliği konusunda bir çalışma yapılmadığı takdirde maskesiz bir yaşam İzmir'de olmayacak şekilde gözüküyor." diye konuştu.

Kaya, Soyer'in İzmir'de belediye hizmetleri konusunda bir çalışma yapmadığını, Cumhuriyetin kurucu değerlerine ilişkin yaptığı ters açıklamalarla ülke gündemine geldiğini ve sık sık suni gündemler oluşturduğunu savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 1,5 yıllık görevi süresince 600 milyon liraya yakın borçlandığını, yapılan su ve ulaşım zamlarının belediyenin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı ortaya koyduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi

"İlçe ziyaretlerinde vatandaşlarımız bizlere hep dert yanıyor. CHP'li belediyeler İzmir'in kamburu resmen. Hizmet üretmedikleri gibi İzmirliye ait kaynakları da sürekli kendi siyasi noktalarında çarçur ediyorlar. İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi, HDP'nin kadro konusunda taleplerini karşılamaktan başka hiçbir iş yapamaz oldu. PKK'ya yardım yapmaktan yargılanan ve ceza alan isimler İzmir Büyükşehir Belediyesinden ihale alır noktada. Büyükşehir şirketleri seçimi kazanmak adına HDP'ye verilmiş. Büyükşehir Belediyesinin şirketlerle birlikte 8,5 milyarın üzerinde bir bütçesi var. Bu kaynak İzmirliler'indir ve hizmet için kullanılmalıdır."

 

Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasındaİzmir'in Konak ilçesinde, kafenin sokaktaki masasının yanında dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, oturan kadın, yanı başında yemek yiyenlere aldırmadan tuvaletini yaptı. Gündüz vakti şaşkınlığa neden olan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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