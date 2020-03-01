AK Parti kapalı oturum için önerge verecek

İdlib’de 34 askerin şehit olduğu haberinin ardından CHP, İdlib’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Meclis’in cumartesi günü olağanüstü toplanması için önerge sunmuştu.



‘Önerge’ trafiği



AK Parti ise mevcut durumun Meclis’te yeni herhangi bir karar almayı gerektirmediği görüşünden hareketle “olağanüstü toplanmaya” ihtiyaç bulunmadığını kaydetmişti. Meclis’te önceki gün “önerge” trafiği yaşanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da TBMM Başkanlığı’ndan, salı günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın vekillere gündem dışı bilgilendirme yapması için talepte bulundu. Aynı gün akşam saatlerinde Meclis Başkanı Şentop, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmayacağını açıklarken “İdlib” oturumunun salı günü olağan Genel Kurul’da yapılması kesinleşmiş oldu.



Salı günü tek gündemli olarak İdlib’deki gelişmelerin görüşüleceği Genel Kurul’da, Bakan Akar vekilleri bilgilendirecek. AK Parti görüşmenin kapalı oturumda yapılması için de önerge verecek.

Yetkililer, CHP’nin olağanüstü toplantı talebini ise üç gerekçeyle doğru bulmadıklarını ifade etti. Yetkililer, CHP’nin olağanüstü toplantı talebini ise üç gerekçeyle doğru bulmadıklarını ifade etti. Parti kurmayları bu gerekçeleri, “mevcut Suriye tezkeresiyle ilgili bir beklenti olmaması, devletin üst kademesinin ve milletvekillerinin şehit cenazeleri için Ankara dışına gidecek olması ve salı gününe kadar Bakan Akar’ın Hatay’da güvenlik tespit çalışmalarını sürdürecek olması” olarak sıraladı.