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24.11.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

AK Parti kongrelere ‘korona’ arası verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti il kongrelerine, “salgın önlemleri” nedeniyle bizzat katılmak yerine videokonferansla bağlanmayı tercih etmesi, partinin kongre sürecine hız kazandırdı. İki günde dokuz ilin daha yönetimini belirleyen AK Parti, yeni bir kararla kongrelere süresiz “koronavirüs” arası verdi.

AK Parti kongrelere ‘korona’ arası verdi
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

 

Edinilen bilgiye göre yeni takvim yeni yılda devreye girecek. Bu süre zarfında, Erdoğan kalan 23 büyükşehirin il başkanlarını bizzat belirleyecek. Bugüne kadar toplam 19 ilde kongre süreçleri tamamlanırken, yalnızca iki ilde il başkanlarının değişmesi dikkati çekti.

AK Parti, “koronavirüs salgını” nedeniyle sık sık kesintilere uğrayan Olağan 7. Kongre sürecinde 70 ilin tüm ilçe kongrelerini tamamladı. Ankara’da 25 ilçenin tümünde ilçe başkanları belli olurken, İzmir’de deprem nedeniyle ara verilen kongreler, geçen cumartesi yapılan Narlıdere seçimi ile yeniden başladı.

İstanbul’da 39 ilçenin 12’sinde mevcut başkanlarla devam kararı çıktı. AK Parti’nin İstanbul teşkilatında değişeceği kesinleşen isimlerin yerine aday gösterilecek 10 isim ise dün itibarıyla belli oldu.

Genel Merkez’de yapılan istişareler sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Ataşehir’e İsmail Erdem, Beylikdüzü’ne Mustafa Günaydın, Çekmeköy’e Akın İlhan, Güngören’e Devran Yalçınkaya, Kartal’a Ebubekir Taşyürek, Küçükçekmece’ye Recep Şencan, Maltepe’ye Mehmet Karadeniz, Pendik’e Ali Şirin, Şişli’ye Gökhan Yüksel, Tuzla’ya Talha Tayfur’un ilçe başkan adayı olarak belirlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan’da Aramco tesislerine füzeli saldırıSuudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu yangın çıktı.
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