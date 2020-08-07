AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor

Teşkilatlara gönderilen yazıya göre AK Parti kongrelerinde alınacak tedbirler özetle şöyle:

- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegeler zorunlu olmadıkça kongreye katılmayacak.

- Salona yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda (Tercihen spor salonları, halı sahalar, kapalı semt pazarları gibi alanlar) gerçekleşecek.

- Kongrede kullanılacak tüm ekipmanlar ve alanlar dezenfekte edilecek.

- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

- Tıbbi maske takılacak, maske belli aralıklarla değiştirilecek.

- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak

- Katılımcılara kolonya dağıtılacak.

- Salonlara girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi yüksek çıkanlar hastaneye yönlendirilecek. Salonda sağlık ekipleri görev yapacak.

Tokalaşmak yasak

- Tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

- Sandalyeler arasında en az 90 santimetre olacak.

- Hasta olduğu öksürük ve hapşırmasından belli olanlar nezaket kuralları içinde salondan çıkarılacak.

Konuşmalar kısa

- Konuşmacılar konuşma sürelerini kısa tutacak.

- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.

- Kabinlerde kalma süresi kısıtlandırılacak.

- Kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.