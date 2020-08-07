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07.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor

AK Parti’de Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan kongre takvimi yeniden start alıyor. Genel Merkez yönetimi, eylül başında başlaması beklenen ilçe ve il kongreleri için 21 maddelik koronavirüs tedbiri belirledi.

AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor

Teşkilatlara gönderilen yazıya göre AK Parti kongrelerinde alınacak tedbirler özetle şöyle:

- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegeler zorunlu olmadıkça kongreye katılmayacak.

- Salona yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda (Tercihen spor salonları, halı sahalar, kapalı semt pazarları gibi alanlar) gerçekleşecek.

- Kongrede kullanılacak tüm ekipmanlar ve alanlar dezenfekte edilecek.

- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

- Tıbbi maske takılacak, maske belli aralıklarla değiştirilecek.

- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak

- Katılımcılara kolonya dağıtılacak.

- Salonlara girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi yüksek çıkanlar hastaneye yönlendirilecek. Salonda sağlık ekipleri görev yapacak.

Tokalaşmak yasak

- Tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

- Sandalyeler arasında en az 90 santimetre olacak.

- Hasta olduğu öksürük ve hapşırmasından belli olanlar nezaket kuralları içinde salondan çıkarılacak.

Konuşmalar kısa

- Konuşmacılar konuşma sürelerini kısa tutacak.

- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.

- Kabinlerde kalma süresi kısıtlandırılacak.

- Kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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