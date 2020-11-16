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16.11.2020 - 12:05 | | AA

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb'im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakırın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
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