AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb'im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.