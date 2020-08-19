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19.08.2020 - 15:19 | | AA

AK Parti Manisa'da istifa iddialarına yalanlama

AK Parti Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Aydoğan, partilerinden 55 kişinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK Parti Manisa'da istifa iddialarına yalanlama

Manisa'da bazı haber sitelerinde yayınlanan haberle ilgili açıklama yapan Aydoğan, "Bu haber baştan aşağıya yalandır. Söz konusu haberdeki kişilerin partimize üyelikleri olmadığı gibi toplantıyı organize ettiği söylenen şahsın da ne şimdi ne de geçmişte partimize üyeliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, son 1 ayda teşkilatlarına yaklaşık 200 yeni üyenin kabul edildiğini de bildirerek, şunları kaydetti:

"Muhalefet partisinin tüzel kişiliğinde yöneticilerine, tavsiyemiz odur ki dürüst, yalansız ve samimi siyaset yapmalarının hem kendilerine hem de şehrimizin ve memleketimizin refahına fayda sağlayacağını bildirmek isteriz. Aksi halde feraset sahibi olan milletimiz 19 yıldır olduğu gibi yine sizleri sandığa gömecektir."

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