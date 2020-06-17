AK Parti Milletvekili Aydın, Bakan Soylu'yu ziyaret etti

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Soylu ile Giresun'la ilgili genel değerlendirmede bulunduğunu belirtti.

Soylu'dan, Piraziz ilçesinin ihtiyacı olan hükumet konağının yapımıyla ilgili söz aldıklarını ifade eden Aydın, şunları aktardı:

"Proje çalışmalarına hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu vesileyle Pirazizli hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet verecek hükümet konağının sözünü de almış bulunuyoruz. İnşallah bu seneye yetişmezse de 2021 yılında ihalesi yapılmış hale gelecek ve ilçemizin duyduğu bu ihtiyacı da gidermiş olacağız."

Aydın, açıklamasında, Bakan Soylu'ya nazik ev sahipliği için teşekkür etti.