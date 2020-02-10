AK Parti MKYK sonrası çok kritik İdlib açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli talimatları verdi

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir.

MSB gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler takip ediliyor. Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki statünün korunmasına Türkiye bağlıdır.

Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değili.

Suriye tarafından yapılan atışları hatırlıyoruz. O saldırganlığı hepimiz hatırlıyoruz, terör örgütleri sınırlarımızın dibine kadar geldiği zaman şehirlerimiz hedef olmaktadır.

Sınırlarınıza çekilin ve oradan bu çalışmaları yapın diyenler sahadaki gerçekliği bilmiyorlar.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

Kararlılıktan taviz verilmeyecektir.

Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

HDP önünde başlatılan eylem 160. gününe girdi. AK Parti MKYK toplantısından sevgilerimizi iletiyoruz. Bu eyleme 2 aile daha katıldı.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM

Bakanlarımız orada çalışmalara devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bütün çalışmalar güçlü bir şekilde yapıyor, çalışmalar takip ediliyor.

Fatma Betül Hanım ilk andan itibaren Van'a gitti. Kendisi oradaki gelişmeler konusunda ayrıntılı bir sunum yaptı.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

Türkiye yapılan bu saldırılar çerçevesinde NATO ile istişare ediyor. Bundan sonra da sürecektir. Tabii ki genel olarak söylüyorum, NATO'nun teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olması beklentimizdir. Türkiye bütün bir NATO'nun güney sınırını korurken bu mücadeleyi tek başına vermiştir. NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma içerisinde olması gerekiyor.

Yeni bir durum var. Rejimin saldırısı karşısında verilen bir durum var. Gözlem sahalarımıza yaklaşan belli bir ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsuru kabul ediliyor. Bunu başlatan rejimdir. Tezkerenin içeriği açısından değerlendirmeyi kurumlar yapar. Şimdiye kadar verilen yetkiler oradaki varlığımıızın meşrutiyetinin altını çizmiştir.

MUSTAFA AKINCI

Bu son derece üzüntü verici bir durum. O makamda konuşan kişinin de makamın değerlerine uygun bir şekilde temsil etmesi beklenir. Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir. Türkiye tarafını rencide etmeye dönük sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu bir kere de olmadı. Bu değerlendirmeler yapılırken herkesin değerlendirmesi şu, 'bunu Akıncı iç siyaset sebebiyle yapıyor.' KKTC cumhurbaşkanın en son yapması gereken şey Türkiye ile karşı karşıya gelmektir.