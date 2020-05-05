AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklamalarda bulunduAK Parti MYK sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son dakika açıklamalarında bulundu. 'Darbe iması' tartışmasına yönelik açıklamalarda bulunan Çelik, "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır. Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek" dedi.