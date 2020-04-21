21.04.2020 - 15:29 | | AA
AK Parti MYK, video konferans ile toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.10'da başladı.
Evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti!Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangınında iki çocuk hayatını kaybetti. Dumanları görerek eve gelen Ayşe Kartal fenalık geçirince bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.