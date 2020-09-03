AK Parti MYK’nın perde arkası: Çatışmacı değil diplomatik çözüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MYK toplantısına Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan ile tırmanan gerilim ele alındı. Türkiye’nin süreci çatışmacı bir siyaset izlemek yerine diplomatik çerçevede yürüteceğini söyleyen Erdoğan’ın “Türkiye, Doğu Akdeniz’deki menfaatleri noktasında yüzde 100 haklıdır. Karşı tarafın da gerilimi artıracak adımlardan uzaklaşması halinde diplomasi yoluyla Doğu Akdeniz’de kazan kazan politikası uygulayabiliriz” dediği öğrenildi.



MYK toplantısında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz birer sunum yaptı. Kandemir, koronavirüs salgını ile ara verilen ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan ilçe kongre süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantıda il kongrelerinin kasım ayı gibi başlayabileceği; Erdoğan’ın da pandeminin gidişatına göre büyük illerdeki kongrelere katılabileceği ifade edildi.



Ayasofya kitapçığı



Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ise Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından yabancı diplomatlara dağıtılması için hazırlanan iki yeni kitapçığın sunumunu yaptı. İlk kitapçıkta Ayasofya’nın tarihi, Osmanlı dönemindeki kullanım şekli, 1930’lardaki müzeye dönüştürme çalışmaları ve ardından cami statüsü verilmesine dönük çalışmalar anlatıldı. İkinci kitapçıkta ise, AK Parti’nin 18 yıllık icraatları anlatıldı. AK Parti’nin seçimlerdeki oy oranlarının yanı sıra hükümetin gayrimüslimlere yönelik bugüne kadar attığı adımlar da bu kitapçıkta detaylı olarak yer verildi.



‘Yüzde 100 haklıyız’



Toplantıda, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan ile tırmanan gerilim konusu detaylı olarak değerlendirilirken, Türkiye’nin süreci çatışmacı bir siyaset izlemek yerine diplomatik çerçevede yürüteceği ifade edildi. Erdoğan’ın, “Türkiye, Doğu Akdeniz’deki menfaatleri noktasında yüzde 100 haklıdır. Karşı tarafın da gerilimi artıracak adımlardan uzaklaşması halinde diplomasi yoluyla Doğu Akdeniz’de kazan kazan politikası uygulayabiliriz” dediği ifade edildi. Erdoğan, başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz’de “taraf” olan tüm ülkelerle bugüne kadar yürütülen iş birlikleri, bu ülkelere dönük destek faaliyetlerinin detaylı şekilde çalışılmasını istedi. Bu çalışmaların diyalog masasında ön plana çıkarılması ve kamuoyuna da anlatılması için raporlaştırılması talimatını verdi.



‘Pozitif kapatırız’



Ekonomik gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Erdoğan’ın, “ABD’nin 31.7’lik küçülmesine karşılık, biz 9.9 küçüldük. Ekonomimiz toparlanma sürecinde. AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında da bizim durumumuzun daha iyi olduğu açıkça görülüyor. Bu yılı pozitif kapatırız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.



‘Fevkalade iş çıkardık’



Toplantıda, Giresun’daki sel felaketi de gündeme geldi. Erdoğan, Giresun ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerini aktarırken, “Giresun’da fevkalade iş çıkarttık. Vatandaş, afetin başından itibaren tüm desteğiyle sahada olan bakanlarımızdan çok memnundu. AK Parti’ye tam desteklerini yinelediler. Sizler bölgede olmaya devam edin” dedi.