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21.02.2021 - 18:31 | | AA

AK Parti sözcüsü Çelik: Adana'da mezarlığa yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

AK Parti sözcüsü Çelik: Adana'da mezarlığa yapılan saldırıyı lanetliyoruz

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler."

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