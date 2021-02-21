AK Parti sözcüsü Çelik: Adana'da mezarlığa yapılan saldırıyı lanetliyoruz

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler."