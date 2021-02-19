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19.02.2021 - 17:03 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Adana Kadın Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aziz kadınlarımız, sevgili kadın kollarımız, aziz kardeşlerim bize öğrettiğiniz her şey, bize verdiğiniz terbiye, bize verdiğiniz siyasi istikamet ve Recep Tayyip Erdoğan ile yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Adana Kadın Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

elik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adana İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap etti.

Konuşmasında bir mesaj vermeyeceğini belirten Çelik, "Teşkilatımızın emektarları, bizim bu kongreye gelmemizde sembol isimler olan kardeşlerimize, 20 yıldır, 15 yıldır, 10 yıldır sokaklarda beraber yürüdüğümüz kadın kollarımızın emektarlarına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Partiye hizmet eden, fedakarlık gösteren, tüm ilçelerdeki kadın kolları teşkilatı yöneticileri ve bazı üyeleri isim isim sayarak onlara teşekkürlerini sunan Çelik, "Aziz kadınlarımız, sevgili kadın kollarımız, aziz kardeşlerim bize öğrettiğiniz her şey, bize verdiğiniz terbiye, bize verdiğiniz siyasi istikamet ve Recep Tayyip Erdoğan ile yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kadın kolları kongremiz hayırlı olsun, demokrasi şölenimiz hayırlı olsun, demokrasi bayramımız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çelik, kongrenin ardından beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer ilgililerle 5 Ocak Fatih Terim Stadı önüne gidip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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