AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim unsurları artık bölgede bizim için hedeftir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK canlı yayınında İdlib'deki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

İdlib'deki çatışmaların sürmesiyle ilgili görüşmeler sürüyordu. Rusya tarafı oradaki terör hareketliliğinden bahsedip onlara müdahale edildiğini söylüyordu. Biz de tabii buradaki bilgilerimizi paylaşıyorduk. Koordinasyonun azami düzeyde olması gerektiğini hatırlatıyorduk. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasında anlık istihbarat paylaşımına kadar tarafların kontrollü olması şeklinde bir yaklaşım vardı. Şimdi açık bir şekilde rejim koordine edilmesine rağmen TSK unsurlarına kasten saldırdı. Bu tabii ki İdlib Muatabakatı'nın ihlali anlamına gelir. Açık bir ihlal anlamına geliyor. Karşılığında da TSK unsurlarımız da rejim unsurlarını hedef aldı ve imha etti. Bu tabii Rusya'nın himayesindeki rejimin Rusya'nın altına imza attığı mutabakatın açık ihlal etti ve bunu dinlemediğini ifadesidir. Bu durum Rusya ve Türkiye arasında konuşulacaktır. Bu saldırıya cevap verdik ve devamı da gelecektir. Mutabakatın ihlal edilmesi bölgedeki rejim hedeflerinin doğrudan hedef haline gelmesine neden olacaktır. Saldırı göç hareketini yeniden başlatacaktır.