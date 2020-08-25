AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki yangına ilişkin açıklama: Yardım, yarın sabahtan itibaren takdim edilecek

Çelik, önceki gün başlayan ve bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangından en çok etkilenen köyleri ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kozan'da büyük bir yangın felaketi yaşandığını ifade ederek bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının tek teselli olduğunu söyledi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çelik, yangının ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye geldiğini ve süreci takip ettiğini anımsattı.

Yangının etkisiyle hala duman çıkan yerler gördüğünü dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Biz de bugün yangından en çok zarar gören yerleri, altı köyden ikisini ve birkaç tane daha az zarar görmüş olanı ziyaret ettik. Orada gördüğümüz manzara tabii hala duman çıkan yerler var. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir felaket olmuş ama daha büyük bir felakete dönüşebilirdi. Burada yangın söndürme ekiplerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD, tüm ekiplerimiz çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Netice itibarıyla büyük bir felaketten döndük ama yine de bir afetle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın evlerinin yanmasından, hayvanlarını kaybetmelerinden, tarlalarının yanmasından dolayı bir üzüntüleri var, haklılar."

"Çok hızlı bir eylem planıyla hareket edeceğiz"

Vali Süleyman Elban koordinasyonunda tüm bakanlıkların ilgili ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını yapmaya başladığını belirten Çelik, ilgili raporlar geldikten hemen sonra evlerin yeniden yapılması için çalışmaların başlayacağını aktardı.

"Evsiz kalan çok sayıda vatandaşımız var, anılarını, yuvalarını kaybettiler." diyen Çelik, "Şu andan itibaren yapmamız gereken yangının artık soğutma çalışmaları başladığı andan itibaren yaraların sarılmasıdır, yaraların tamamen iyileştirilmesi, daha sonra da tamamen normale dönülmesidir. Bunun için çok hızlı bir eylem planıyla hareket edeceğiz." dedi.

Çelik, Vali Elban ile eylem planını ayrıntılı bir şekilde konuştuklarını ve bunu en hızlı şekilde hayata geçirecekleri anlattı.

Bölgedeki su probleminin çözümü için tankerlerle su ulaştırıldığını aktaran Çelik, elektriğin belli yerlere verildiğini ancak yangın riskini tetiklememek için söz konusu yerlerin tamamına verilmesinin yarını bulabileceğini söyledi.

"Devletimiz buradadır. Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır." ifadesini kullanan Çelik, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve yaraların en kısa, en hızlı ve etkili araçlarla sarılacağını belirtti.

"Devletimizin bütün kurumları 24 saat orada olacak"

Şu andan itibaren yaraların sarılmaya başlandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Daha sonra evlerin yapılması, eşyaların alınması konusunda da kısa sürede bunu bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah Adana'ya kış şartları gelmeden vatandaşlarımızın evlerine girebilmeleri şeklinde etkili bir eylem planı ortaya koymaya çalışacağız. Allah beterinden saklasın diyoruz, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Herhangi bir can kaybı, herhangi bir yaralanma olmadığı için tabii bununla teselli buluyoruz. Yine de zarar büyüktür. Bu afeti de bütün Adanalı, Kozanlı kardeşlerimizle hep beraber atlatacağız. Bir kere daha orada bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun derken gösterdikleri sağduyu ve ettikleri dualar, ortaya koydukları yardımlar ve iş birliği için hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sürekli yanlarındayız. Devletimizin bütün kurumları 24 saat orada olacak. 24 saat esasına göre çalışacak. Hiçbir vatandaşımız, hiçbir Kozanlı kardeşimiz yalnız bırakılmayacak."

"Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor"

Çelik, gazetecilerin sabotaj ihtimaliyle ilgili sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki vatandaşlarımız bundan çok bahsettiler, 'Geçmiş yıllarda da benzer yangınlar oldu.' dediler. Kundaklama söylentileri kulağımıza geldi. Hiç kimse merak etmesin jandarma, emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür, dolayısıyla herhangi bir sonuç ortaya çıktığında bunu yapanın yanına kar kalmaz, Türkiye'nin hukuk imkanları içerisinde en etkili şekilde cezalandırılır. Ama tabii orada vatandaşlarımızın hassasiyeti de vardı. Yani bunlar yapılıyor, birtakım söylentiler var herhangi bir şekilde gözden kaçmasın diye. Emin olsunlar şimdilik bu kadar açıklıyorum ama gözden kaçan hiçbir şey yok."

Evi yanan aileye ziyaret

Çelik, yangından etkilenen Çamlarca Mahallesi'ndeki evi zarar gören Ahmet ve Fatma Gül çiftini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Evi yanan ve gözyaşlarına hakim olmayan Fatma Gül'ü teselli eden Çelik, en kısa sürede evin yapılacağını ve buraya yemeğe geleceğini söyledi.