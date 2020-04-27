AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ankara Barosu'na tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, eşcinselliği lanetliyor, bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" demişti. Ankara Barosu, Erbaş'ın bu ifadeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir" ifadelerini kullanmıştı.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Ankara Barosu'nun açıklamasına tepki gösteren Çelik, "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir. Sayın Ali Erbaş’tan bahsederken 'anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı' düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar. Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanma’dan nasibini almamış sözde bir 'aydınlanmış despotizm' adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu" değerlendirmelerinde bulundu.



Çelik, şunları kaydetti:



"Dini değerleri savunanları en azılı Stalinist yöntemlerle suçlayanların Türkiye’ye çektirdiği acılar biliniyor. Bundan hiç ders almayan bir hukuk kurumu olamaz. Olsa olsa aynı faşizmi savunma konusunda kararlı bir zihniyettir karşımızdaki. Türkiye’de herkesin kendi değer sistemi içinde konuşma hürriyeti esastır. Sorun İslami değerleri savunan Ali Erbaş hocamızın açıklamaları değil, demokratik değerlere göre buna saygı duyması gereken Ankara Barosu’nun bir kere daha militan bir baskıcılığa soyunmasıdır. Ankara Barosu’nun Türkiye’deki faşist darbe zihniyetlerinin fotokopisi olan açıklamasında, Ali Erbaş hocamız hakkında 'halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi' gibisinden ahlaksız bir ifade daha geçmektedir. 'Cadı avı'na çıkmış olanın Ankara Barosu olduğu açıktır. Ali Erbaş hocamız ve arkadaşları tüm insanlık ve özellikle kadınlar için hikmetli ve hukuka dayanan bir dünya dışında bir söylem üretmiyorlar. İslam’ın değerlerini savunurken nefret suçlarıyla mücadele ediyorlar. Ankara Barosu’nun bu açıklamasını nefret suçunun ve ülkemize acılar yaşatmış faşist zihniyetin en net örneği olarak kaydediyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Hukukçularımızı ve tüm demokratları kimin neyi konuşacağına dair saldırgan açıklamalarda bulunan Ankara Barosu’nu kınamaya davet ediyoruz."