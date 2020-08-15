AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Biden'ın skandal açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden'ın skandal açıklamalarını CNN TÜRK'e değerlendirdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi de cümlelerinin nereye gittiğinin farkında. Söylediği şeylerin 'darbecilik' olduğunu çok iyi biliyor. Bunun tanımı darbeciliktir. Venezuela'daki gündemini Türkiye'ye taşımaya çalışmış. Çelişkili bir çok şey var. İyi kötü tanıdığımız, Başkan Yardımcılığı yapmış birisi. Devlet adamlık tecrübesi olmayan biri gibi konuşmuş. Hiçbir şekilde, demokrat parti adayından beklenmeyecek şekilde antidemokratik bir yaklaşım.

15 Temmuz gecesi demokrat partili bir yönetim ABD'de iktidardaydı. Bir türlü doğru şekilde tavır koyulamadı. Biden'ın zihniyetinin neden tavır koyamadığını izah ettiğini düşünüyorum. Geçmişte kendilerine bağlı uydu devlerine yaptıklarına şimdi demokratik ülkelerde yapmaya çalışıyorlar. Ne NATO müttefikliğiyle ne demokratik zihniyetle ilgisi var bunun. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı milletin iradesiyle seçilmiş ve görevinin başında. Cumhurbaşkanımıza karşı siyasi tutum üretmek, Türkiye'ye karşı siyasi tutum üretmektir.

Türkiye demokrasi bilinci yüksek bir ülkedir. Türkiye'de iktidarın değişiminden dış müdahale ile bahsetmek doğrudan doğruya antidemokratik bir tavır. 'Bir takım muhalefet gruplarıyla temastayım, daha verimli sonuç almalıyız...' Ne demek sonuç almak? Nasıl bir lider görmek istiyorlar Türkiye'den? Geçmişte darbeler döneminde yaptıklarından biliyoruz.

Bir de şöyle bir ifadesi var... 'Kürtler' diye tekelci bir yaklaşımı var. Tüm Kürtleri zan altında bırakan ve aslında onların iradesine hakaret etmeye yeltenen saygısızca bir yaklaşımı var. Tüm vatandaşlarımız gibi Kürt vatandaşlarımı da bunu kınayacaktır.

Biden yakın zamanda şöyle bir ifade kullandı ve çok şaşırmıştık; "Eğer Trump seçim sonuçlarını kabul etmezse, ABD ordusu onu zorla Beyaz Saray'dan çıkartır ve sonuçları kabul ettirir."

Başlı başına çelişkili, başlı başına antidemokratik bir yaklaşım."