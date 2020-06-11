AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Kaboğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözlerine yönelik eleştirilerde bulundu

"Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış. Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi. Açık ve net söylüyoruz. Bu şekilde düşünenler Libya meselesinden Doğu Akdeniz’e ve Suriye meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor.

Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar. Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar. Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz."