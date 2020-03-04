AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki: Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin millet iradesiyle bitmeyen kavgasında yeni bir çirkinlik ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, "CHP'nin Cumhurbaşkanı'mıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz. Milletle olan kavgalarını seçilmiş Cumhurbaşkanı'mız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz." paylaşımında bulundu.

"Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar"

Millet iradesiyle kavga etmek isteyen CHP yöneticilerinin her dönemde milli irade gücüyle seçilenleri hedef aldığını savunan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunun için darbeleri kışkırttılar, milli iradenin sakatlanması için her türlü kumpası ürettiler. Bugün de Cumhurbaşkanı'mıza saldırmaları zihniyetlerinin yansımasıdır. CHP yönetimi, Türkiye'nin meşru kurumlarına sistematik bir saldırı içerisinde. İçeride meşru makamlara yönelik bu saldırıların, dış politikada Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili olarak da gündeme geldiğini görüyoruz.

CHP yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına saray rejimi derken, Suriye'de kendi halkına karşı sistematik katliam uygulayan Esed rejimine Suriye'nin meşru devlet başkanı muamelesiyle yaklaşması bağlı oldukları zihniyeti açıkça gösteriyor. Dış politikada hem Suriye meselesinde hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar. İç politikada ise bildiğimiz Yassıada zihniyetinin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar."

"Meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saldırılarının hiçbiri tesadüf değil, bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük zaman ayarlı sabotajlardır." değerlendirmesinde bulunan Çelik, "CHP yöneticilerinin toplumu zehirlemeye, demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya, seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu yaklaşımlarına karşı demokrasi mücadelesini her zaman verdik, bundan sonra da vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Demokrasimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız"

"Ne iç politikada bu 'Yassıada zihniyeti' kazanacak, ne de dış politikada Türkiye’nin milli güvenliğini bu 'Baas zihniyetine teslim edeceğiz." paylaşımında bulunan Çelik, CHP'nin millete ve Türkiye'ye hitap etmediğini savundu.

CHP'nin Türkiye'ye başkalarının siyasetini dayatmaya çalıştığını ileri süren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Milli güvenliğimizi ilgilendiren askeri operasyonlarımız konusunda Türkiye'nin tek yürek olmadığı mesajını vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Mesaj gönderdikleri adresleri biliyoruz. CHP yöneticileri net şekilde Türkiye karşıtı odakların siyasetini dayatmaya çalışıyor. Kuşkusuz CHP seçmeni olan vatandaşlarımızın görüşünün bu çarpık zihniyetle ilgisi yoktur. Türkiye'nin milli güvenliği ve milli çıkarları konusunda vatandaşlarımız bir ve bütündür.

Cumhurbaşkanımızın, Suriye konusunda kritik yurt dışı ziyaretleri öncesinde yapılan CHP açıklamaları tesadüf değildir. Zaman ayarlı bu sabotajların hedefini biliyoruz. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı, Esed rejiminin yaklaşımına destek veren bu açıklamalar maksatlıdır. Baas zihniyeti ile Yassıada zihniyetinin çarpık sentezi ile konuşanlar ne derse desin, Türkiye yoluna devam ediyor. Demokrasimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı'mıza gösterilmesi gereken saygı, kırmızı çizgimizdir. Ahlak dışı sözlerle Cumhurbaşkanı'mıza saldıranlar, hukuk önünde hesap verdiği gibi partimizden en kararlı ve en net siyasi yaklaşımla cevaplarını alacaklardır."