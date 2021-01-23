MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'militan' tepkisi
ABONE OL
23.01.2021 - 18:02 | | DHA / AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'militan' tepkisi

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'militan' tepkisi

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vali ve kaymakamların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bu yana gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ettiklerini belirtti.

Mülki idarenin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördüklerini vurgulayan Çelik, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz. Vali ve kaymakamlarımız, 'militanca bir siyaset' anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, vali ve kaymakamların yanı sıra askerler, öğretmenler ve sanatçıların da bu "militan siyaset" tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Vali ve kaymakamların salgından teröre kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürüttüklerini vurgulayan Ömer Çelik, vali ve kaymakamların aynı zamanda illerde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunduklarına işaret etti.

- "Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir"

Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandıran, sınırları düşman saldırılarından koruyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan açıklamaların ise tam bir "şuursuzluk örneği" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası uzman çavuşlarımızı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize 'militan' diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz. Militan siyaset yıllarca 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır' anlayışıyla demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir. Muhalefet etmek demokrasideki en kuvvetli haktır. Demokratik muhalefet yerine militanca bir siyasi saldırganlık üretmek yanlıştır. Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır."

 


Giresun'da heyelan!Giresun’da Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunda gerekli önlemlerin alınmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu Türkiye (günlük) yayımlandı! | Koronavirüs tablosu 23 Ocak 2021

Koronavirüs tablosu Türkiye (günlük) yayımlandı! | Koronavirüs tablosu 23 Ocak 2021

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

Son dakika: Düşüş eğilimi devam ediyor! İşte son durum

Son dakika: Düşüş eğilimi devam ediyor! İşte son durum

Sıradaki Haber