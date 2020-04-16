AK Parti Sözcüsü Çelik'ten corona virüsle mücadele mesajı

Son dakika haberi I AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha doğal birşey yok.

Tüm devlet kurumları vatandaşımızın aleyhine faaliyet yürüten tüm karaborsalara karşı tedbir almalıdır. Temel hakların korunması da, özgürlüklerin korunması da böyle mümkündür.

Türkiye, Koronavirüs ile etkili bir mücadele yürütüyor. Hükümetimiz dinamik bir karar mekanizmasıyla hareket ediyor; tüm kurum ve kuruluşlarıyla etkili, çok boyutlu ve etkin bir mücadele yürütüyor.

Husumet ve yalan yayan haberlere karşı tedbir alan RTÜK’ü sayın Kılıçdaroğlu eleştirmiş. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı ya da devletin vatandaşın zarar göreceği politikalara imza attığı şeklindeki karaborsa oluşturma faaliyeti ile mücadele edilmesin mi?

Demokrasinin temelinde basın özgürlüğü var. Olmazsa olmazdır bu. Husumet oluşturma ve karaborsa faaliyeti ise basın özgürlüğüne de, vatandaşlarımızın haklarına aykırıdır. Sn Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına birşeyler söylemelidir. Vatandaşımızın yanında olmalıdır.

Küresel bir afetle mücadele ederken sorumlulukla hareket eden, devlet kurumlarının yoğun gayretine ve vatandaşlarımız arasındaki dayanışmanın sağlamlaşmasına vurgu yapan yaklaşımlar görmek görmek bu siyasilerden. Tam tersi husumet üreten söylemlere suskun kalınıyor.

Temel gıda maddeleri ve sağlık hizmeti konusunda karaborsa oluşturmaya çalışanlarla mücadele nasıl gerekliyse, husumet ve yalan odaklı haber yayma karaborsasına karşı da gerekli tedbirler alınmalıdır. Sn Kılıçdaroğlu eleştirilerini bu adreslere yöneltmelidir.