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10.01.2021 - 18:20 | | DHA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi 'Yassıada zihniyeti'nin göstergesidir" dedi.

'ÖZÜR DİLEMELİ'

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyetini en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur. Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kavga etmektedir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir."

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