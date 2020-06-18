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AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik,Â AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar AyvazoÄŸlu'nu hedef alan yazÄ±ya iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ã‡elik, "Trabzon vekilimiz SayÄ±n Bahar Ayvazoglu ve ailesini hedef alan ahlak dÄ±ÅŸÄ± imalarla dolu yazÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. SÃ¶z konusu olan siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleÅŸtiri deÄŸil, kadÄ±na dÃ¶nÃ¼k ÅŸiddet ve iftiradÄ±r.Â Defalarca sÃ¶yledik, aile meselesi her tÃ¼rlÃ¼ siyasi tartÄ±ÅŸmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmalÄ±dÄ±r. Maalesef siyasi alanda ya da eleÅŸtiri Ã§izgisinde durma yetenekleri olmayanlar aile kavramlarÄ±na saygÄ±sÄ±zca ÅŸiddet uygulamaktadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â

SÃ¶z konusu olayÄ±n, bir siyasi tartÄ±ÅŸma ya da gazetecilik faaliyeti olarak eleÅŸtiri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡elik, "Ahlak dÄ±ÅŸÄ± imalarla dolu, kuvvetle kÄ±nanmasÄ± gereken ve bir kadÄ±nÄ±n saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedef alan bir ÅŸiddettir.Â Bu iftira ve ÅŸiddet giriÅŸimini mahkum ediyoruz. Bu iftiraya destek veren siyasiler sadece kendileri iÃ§in bir utanÃ§ Ã¼retmiÅŸ oluyorlar. KadÄ±nlara dÃ¶nÃ¼k iftira ve ÅŸiddete karÅŸÄ± durmak ilke meselesidir. Ä°ftiranÄ±n ve ÅŸiddetin sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapmak ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n paydaÅŸÄ± olmaktÄ±r" ifadelerine yer verdi.