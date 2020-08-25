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25.08.2020 - 14:11 | | İHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Devletimiz sizin için burada”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kozan’daki yangın bölgesinde muhtarlarla bir araya geldi. Çelik, "Devletimiz sizin için burada, Cumhurbaşkanımız 'Kozan’da tüm yaralar sarılacak' dedi. Kısa sürede ağaçlandırma yapacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Devletimiz sizin için burada”

Pazar günü Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi kırsalında başlayan ve 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yangın bölgesine gelerek bilgi alıp orman personellerine telsiz aracılığı ile ‘geçmiş olsun ve hayırlı görevler’ temennisinde bulundu.

Burada muhtarlarla görüşen Çelik, “Devletimiz sizin için burada, Cumhurbaşkanımız Kozan’da tüm yaralar sarılacak dedi. Kısa sürede ağaçlandırma yapılacak. Bakanlıklar tamamen sizin için çalışıyor. Bugün hasar tespit çalışmaları başladı. Tüm eksiklikler giderilecek. Şu anda elektrik risk olduğu için veremiyoruz. Ödenekler yarından itibaren vatandaşlara verilecek” dedi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ, 3 İŞÇİ YARALANDI

Öte yandan, yangın bölgesinde çalışma yapan arazözlerden birinin devrildiği ve 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.

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